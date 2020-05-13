В России за сутки выявлено 10 028 новых случаев коронавируса

Всего за время эпидемии в России выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из новых случаев у 44,5% пациентов не было клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 96 летальных исходов, полностью выздоровел 4491 человек.

В столице России за последние сутки зафиксировано 4703 новых случая COVID-19, всего в Москве к настоящему моменту 126 004 пациентов с таким диагнозом. При этом более 80% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет.

В Абхазии на 12 мая зафиксировано десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все пациенты - студенты российских вузов, которые вернулись на родину и находились на обязательном карантине в гостинице "Айтар". Больные проходят лечение в Гудаутской центральной районной больнице.

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