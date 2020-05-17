В России за сутки выявлено 9709 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день с начала пандемии в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. В России за последние сутки выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из всех выявленных случаев 42,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 4207 человек.

За весь период пандемии коронавируса зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что летальность от коронавирусной инфекции в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.

На сегодняшний день в Абхазии зафиксировано 17 случаев COVID-19. По уточнениям оперштаба по защите населения от коронавируса, часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

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