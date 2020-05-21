В России за сутки выявлено 8849 новых случаев коронавируса

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 8849 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Из общего числа вновь выявленных заболевших у 42% не было клинических проявлений болезни.
За сутки в России зафиксировано 127 летальных исходов, полностью выздоровели 7289 человек. За весь период установлено 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них трое выздоровели, и один пациент умер. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
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