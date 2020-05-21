Иммунолог рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом и насколько это опасно

Могут ли повторно заболеть те, кто уже переболел COVID-19, каким образом мутирует коронавирус и какими механизмами приобретается популяционный иммунитет, рассказал иммунолог Владислав Жемчугов.

Радио Иммунолог рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом и насколько это опасно

Мутации любого вируса - это естественный процесс, такие мутации нужны вирусу для постоянной адаптации к меняющимся условиям, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, комментируя сведения о различных мутациях COVID-19 в разных странах.

"Вирус фактически подстраивается под организм, ему нужно, чтобы новый его хозяин был для него более комфортным… Люди, как и вирус, тоже стремятся размножиться и занять новую территорию", - сказал Жемчугов.

Специалист также пояснил, как происходит естественный механизм мутации.

"Если в результате местных мутаций, которые выявлены в какой-либо стране, вирус находит нового хозяина - животных в лесу, домашних животных, какую-то экологическую систему, он там может остаться, и это будет местная очаговая инфекция", - сказал иммунолог.

По опыту борьбы с гриппом известно, что его мутационный процесс вынуждает специалистов каждый год чуть-чуть видоизменять вакцины, подстраивать их под текущую форму вируса, привел пример Жемчугов.

"Вирус гепатита С вообще настолько изменчив, что до сих пор вакцины в принципе нет. Поэтому это все непросто, всякие могут быть варианты, надо дождаться конкретной ситуации", - сказал иммунолог.

По его словам, пока доподлинно неизвестно, создается ли защитный иммунитет у переболевшего коронавирусом против последующего заражения. Для этого нужно еще от трех месяцев до полугода,чтобы прояснить ситуацию с опасностью повторных заболеваний и приобретением популяционного иммунитета, резюмировал Жемчугов.

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