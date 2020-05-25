Пескова выписали из больницы после лечения от COVID-19

Дмитрий Песков сообщил о положительном тесте на коронавирус 12 мая. Он был госпитализирован вместе с супругой Татьяной Навкой.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова выписан из больницы после прохождения лечения от кронавируса, сообщает РИА Новости.

"Это правда", – заявил РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, выписали ли его из больницы.

Супруга Пескова Татьяна Навка подтвердила эту информацию, сообщив, что они чувствуют себя хорошо и продолжат находиться на карантине дома.

По словам Пескова, симптомы COVID-19 появились у него во время самоизоляции, после того как заболел один из его коллег. Компьютерная томография выявила у него двустороннюю пневмонию. У его супруги Татьяны Навка также подтвердился диагноз, они были госпитализированы вместе.

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