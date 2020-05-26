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Почти половина россиян отказались от планирования отпуска

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (680)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200526/1030206805/Pochti-polovina-rossiyan-otkazalis-ot-planirovaniya-otpuska.html

Больше трети россиян отмечают возможное ухудшение финансового положения после окончании карантина.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Число россиян, отказавшихся от планирования отпуска из-за распространения коронавируса, выросло более чем в два раза по сравнению с периодом до введения карантинных мер, в последние недели оно составляет около 50%, такие данные опубликовал исследовательских холдинг "Ротмир".

Часть опрошенных планирует сберечь деньги до следующего отдыха, кто-то откладывает средства, чтобы создать "подушку безопасности".

Социологи подчеркивают, что несмотря на ухудшение экономической ситуации, финансовые траты россиян не претерпели сильных изменений.

Набережная
© Sputnik / Томас Тхайцук
Минтуризма Абхазии назвало открытие брони в гостиницах нарушением

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник 25 мая призвал граждан не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная. 

Мишустин отметил, что лучше и безопаснее провести отпуск в России, с 1 июня во многих регионах возобновят работу санатории с медицинской лицензией.

С 1 июня откроются санатории Краснодарского края с медицинскими лицензиями при соблюдении требований Роспотребнадзора.

Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 362 342 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В Абхазии до 1 июня введен запрет на экскурсионную и туристическую деятельность, бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах. Также до 1 июня ограничен въезд через абхазо-российскую границу иностранных граждан и лиц без гражданства.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (680)


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