Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за рубеж

По данным на 25 мая, в мире зафиксировано более пяти миллионов случаев заражения, выздоровело более двух миллионов людей, от вируса умерли более 345 тысяч человек.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Глава правительства России Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная, пишет РИА Новости.

"Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом. Я прошу наших граждан не торопиться", - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он подчеркнул, что вирус был завезен из-за границы, и за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену.

Мишустин отметил, что лучше и безопаснее провести отпуск в России, с 1 июня во многих регионах возобновят работу санатории с медицинской лицензией.

"На следующем этапе - при благоприятной эпидемиологической обстановке - можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Позже вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что предпосылок для разрешения выездных туристических потоков пока нет.

Он обратил внимание на то, что, по данным Всемирной туристической организации ООН, число стран, которые ввели ограничения на туристические поездки из-за коронавируса, достигло 100%.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 353 427 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В Абхазии за весь период пандемии зафиксировано 28 случаев заражения, 14 человек выздоровели и один пациент умер. В республике до 1 июня введен запрет на экскурсионную и туристическую деятельность, бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах.

Также до 1 июня ограничен въезд через абхазо-российскую границу иностранных граждан и лиц без гражданства.

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