Ученые опровергли сообщения о мутациях коронавируса

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Специалисты Университетского колледжа Лондона в Великобритании установили, что ни одна из выявленных до сих пор мутаций в SARS-CoV-2 не усугубляет опасность вируса, данные опубликованы на портале biorxiv.org.

Исследованию подверглись геномы 15 тысяч пациентов. Ученые создали модель эволюционного дерева и посмотрели, становится ли определенная мутация все более частой в каждой конкретной его ветви.

Отмечается, что мутации не дают SARS-CoV-2 преимуществ к размножению. Таким образом их наличие не улучшает его способность к распространению и заражению. При этом обнаружилось, что некоторые из мутаций не оказывают никакого эффекта, а большинство изменений в геноме являются вредными для самого вируса.

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