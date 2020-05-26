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Ученые опровергли сообщения о мутациях коронавируса

© Sputnik / Евгений Биятов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (681)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200526/1030207254/Uchenye-oprovergli-soobscheniya-o-mutatsiyakh-koronavirusa.html

Ученые проанализировали вирусные геномы, выделенные у 15 тысяч пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Специалисты Университетского колледжа Лондона в Великобритании установили, что ни одна из выявленных до сих пор мутаций в SARS-CoV-2 не усугубляет опасность вируса, данные опубликованы на портале biorxiv.org.

Исследованию подверглись геномы 15 тысяч пациентов. Ученые создали модель эволюционного дерева и посмотрели, становится ли определенная мутация все более частой в каждой конкретной его ветви.

Отмечается, что мутации не дают SARS-CoV-2 преимуществ к размножению. Таким образом их наличие не улучшает его способность к распространению и заражению. При этом обнаружилось, что некоторые из мутаций не оказывают никакого эффекта, а большинство изменений в геноме являются вредными для самого вируса.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (681)


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