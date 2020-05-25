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Проверка на обезьянах: как проходит создание вакцины от коронавируса в России

© Sputnik / Антон Денисов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (671)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200525/1030200387/Proverka-na-obezyanakh-kak-prokhodit-sozdanie-vaktsiny-ot-koronavirusa-v-Rossii.html

Испытание прототипа векторной вакцины в России скоро перейдет на новый этап - с участием добровольцев.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Исследования вакцины на добровольцах должны стартовать в июне, сообщил "Российской газете" директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи минздрава России академик РАН Александр Гинцбург.

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Ученый отметил, что разработка вакцины идет по утвержденному Минздравом России плану, заканчиваются доклинические исследования на мышах и морских свинках, уже проверены все возможные токсичности.

"Заканчиваем также исследование на обезьянах - оно подтвердило высокую иммуногенность и безопасность препарата. Если окончательные результаты доклинических исследований будут положительные, на что мы очень рассчитываем, - в первой декаде июня мы планируем обратиться в минздрав за получением разрешения на следующий этап - проведение клинических испытаний на людях - добровольцах", - сказал Александр Гинцбург.

По его словам, участники исследовательской команды в качестве эксперимента уже сделали прививки, чтобы доказать их безопасность.

Планируется подготовить вакцину к массовому производству в августе. При этом Гинцбург не исключает, что первый этап вакцинации может пройти уже осенью.

Первым вакцинацию проведут медикам, так как они находятся в группе риска, следом прививки сделают строителям и участником других больших организованных коллективов.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (671)


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