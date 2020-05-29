Акция "Бессмертный полк онлайн" завершена

С начала акции 9 мая трансляцию "Бессмертного полка" посмотрели около 25 миллионов человек со всего мира.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Шествие "Бессмертного полка онлайн" завершилось спустя 20 дней с начала трансляции.

"Главный смысл всего, что мы делаем – в человеческом единении. Чтобы не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, чтобы показать, что победить мы могли и сможем только вместе, - считает сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", Народный артист СССР, Герой труда РФ Василий Лановой. - И то, как люди откликнулись на нашу акцию "Бессмертный полк онлайн" еще раз показало, что любовь к ветеранам, к нашим героям-победителям жива, никуда не делась, что мы все были и остаемся наследниками Великой Победы. И слава Богу, что это так".

Модераторы проекта обработали около трех миллионов заявок. Все анкеты проходили обязательную предварительную модерацию силами партнеров Бессмертного полка России - Волонтеров Победы, при увеличении потока заявок к ним присоединились активисты, модераторы-историки общероссийских общественных движений "Поисковое движение России", "Клубы исторической реконструкции России" и другие неравнодушные историки – всего было задействовано около 4000 человек.

Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова рассказала, что в ходе работы были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига Советского народа, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии.

"Организаторы акции передали данные таких пользователей в следственный комитет. СК России уже нашел несколько человек, которые выложили фотографии нацистских преступников. Работа следователей продолжается – в деле появляются новые фигуранты, и эти люди будут привлечены к ответственности за реабилитацию нацизма", - отметила Амельченкова.

Трансляция почти три недели шла на сайтах Бессмертного полка России www.polkrf.ru, Международного Бессмертного полка www.polk.press, в онлайн-кинотеатре "Okko", а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Наибольшую популярность у участников акция получила именно в соцсетях.

"В текущей непростой ситуации пользователи очень живо откликнулись на онлайн-шествие Бессмертного полка. Трансляции в соцсетях посмотрели около 18 миллионов раз. Пользователи ВКонтакте и Одноклассников загрузили более двух миллионов анкет с информацией о родных. Многие отправляли фото сразу нескольких ветеранов. Среди участников акции было много молодежи — так, почти треть посетителей приложения ВКонтакте младше 21 года. Мы рады, что можем помочь людям погрузиться в живую историю войны и почтить память своих героев", - отметили в пресс-службе Mail.ru Group.

До 31 мая на сайтах трансляции шествия есть возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих ветеранов на Красной площади.

После окончания проекта данные участников, авторизовавшихся через социальные сети, будут доступны на ресурсе "Банк Памяти".

26 мая президент России Владимир Путин объявил, что традиционное шествие "Бессмертного полка" состоится 26 июля.

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