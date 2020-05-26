В целом за все время онлайн-шествия будет показано порядка 2,7 миллиона фотографий и записей об участниках войны.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Более двух миллионов героев показали в проекте "Бессмертный полк онлайн" с момента запуска 9 мая, трансляция акции завершится до конца недели.

По завершении трансляции найти своих героев в общем видеоряде "Бессмертного полка онлайн" можно будет до конца мая.

За время онлайн-шествия почти 23,5 миллиона человек присоединились к трансляции на сайте Бессмертного полка России, Международного Бессмертного полка, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и в онлайн-кинотеатре "Okko".

Около 190 тысяч анкет ожидает доработки после проверки модераторами проекта.

"Большинство оставшихся заявок должны были доработать сами родственники, им пришло уведомление об этом, - рассказывает сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева. - В течение нескольких дней мы закончим работу по модерации – осталось проверить менее 1000 заявок".

Любые вопросы по "Бессмертному полку онлайн" можно уточнить на горячей линии по номеру 8 - 800 - 20 - 1945 - 0, линия работает круглосуточно в режиме автоинформатора, а с 9:00 до 21:00 можно обратиться к операторам.

Во вторник 26 мая президент России Владимир Путин объявил, что традиционное шествие "Бессмертного полка" состоится 26 июля.

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