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Путин подписал указ о проведении военных парадов в честь 75-летия Победы

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (144)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200529/1030232096/Putin-podpisal-ukaz-o-provedenii-voennykh-paradov-v-chest-75-letiya-Pobedy.html

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве был отменен из-за пандемии коронавируса.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

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"В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю провести 24 июня 2020 года военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы; в 22 часа по местному времени в Москве, в других городах Российской Федерации артиллерийский салют", - говорится в сообщении.

В связи с запланированным парадом и салютом Путин также объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

Торжественный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне должен был, по традиции, состояться на Красной площади 9 мая. В этом году в празднование Победы внесла коррективы пандемия коронавируса. Парад Победы в Москве был отложен, 9 мая состоялась лишь его воздушная часть. 

По приглашению российского коллеги участие в параде примет президент Абхазии Аслан Бжания. 

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (144)


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