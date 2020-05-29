Путин подписал указ о проведении военных парадов в честь 75-летия Победы

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве был отменен из-за пандемии коронавируса.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю провести 24 июня 2020 года военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы; в 22 часа по местному времени в Москве, в других городах Российской Федерации артиллерийский салют", - говорится в сообщении.

В связи с запланированным парадом и салютом Путин также объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

Торжественный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне должен был, по традиции, состояться на Красной площади 9 мая. В этом году в празднование Победы внесла коррективы пандемия коронавируса. Парад Победы в Москве был отложен, 9 мая состоялась лишь его воздушная часть.

По приглашению российского коллеги участие в параде примет президент Абхазии Аслан Бжания.

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