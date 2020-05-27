Аслан Бжания примет участие в параде Победы в Москве

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания примет участие в торжественном параде в Москве, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.
Как уточнили в пресс-службе главы государства, Аслан Бжания приедет в Москву для участия в параде по приглашению Владимира Путина.
Торжественный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне должен был, по традиции, состояться на Красной площади 9 мая. В этом году в празднование Победы внесла коррективы пандемия коронавируса. Парад Победы в Москве был отложен, 9 мая состоялась лишь его воздушная часть.
Накануне президент России Владимир Путин назначил дату проведения Парада Победы, он состоится 24 июня.
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