Аслан Бжания примет участие в параде Победы в Москве

Президент Абхазии Аслан Бжания будет участвовать в параде в честь 75-летия Победы по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания примет участие в торжественном параде в Москве, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

Как уточнили в пресс-службе главы государства, Аслан Бжания приедет в Москву для участия в параде по приглашению Владимира Путина.

Торжественный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне должен был, по традиции, состояться на Красной площади 9 мая. В этом году в празднование Победы внесла коррективы пандемия коронавируса. Парад Победы в Москве был отложен, 9 мая состоялась лишь его воздушная часть.

Накануне президент России Владимир Путин назначил дату проведения Парада Победы, он состоится 24 июня.

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