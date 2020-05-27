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Аслан Бжания примет участие в параде Победы в Москве

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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93820
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200527/1030213956/Aslan-Bzhaniya-primet-uchastie-v-parade-Pobedy-v-Moskve.html

Президент Абхазии Аслан Бжания будет участвовать в параде в честь 75-летия Победы по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания примет участие в торжественном параде в Москве, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

© Видео Sputnik
Крылья Победы: кадры воздушного парада над Москвой

Как уточнили в пресс-службе главы государства, Аслан Бжания приедет в Москву для участия в параде по приглашению Владимира Путина.

Торжественный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне должен был, по традиции, состояться на Красной площади 9 мая. В этом году в празднование Победы внесла коррективы пандемия коронавируса. Парад Победы в Москве был отложен, 9 мая состоялась лишь его воздушная часть. 

Накануне президент России Владимир Путин назначил дату проведения Парада Победы, он состоится 24 июня.

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