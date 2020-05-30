ВОЗ назвала сроки создания вакцины от COVID-2019

До появления вакцины необходимо соблюдать основные меры безопасности, чтобы не допустить распространения опасного вируса.

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Первые вакцины от нового коронавирусной инфекции могут быть созданы через полтора года, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в передаче "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия-1".

Клюге отметил, что препарат должен быть не только эффективным, но и безопасным.

"Когда вакцина появится, она должна стать достоянием всего мира. Не должно быть того, что было в прошлом, когда вакцина была доступна только тем, кто мог за нее заплатить", - сказал Клюге.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.

В России на сегодняшний день выявлено 396 575 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

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