Президент РАН Сергеев: создание вакцины от COVID-19 – вопрос ближайших месяцев

Президент Российской академии наук Александр Сергеев прокомментировал вопрос о перспективах и сроках создания вакцины от коронавируса.

Радио Президент РАН Сергеев: создание вакцины от COVID-19 – вопрос ближайших месяцев

Вопрос создания вакцины от коронавируса – вопрос ближайших месяцев. Такое мнение президент РАН Александр Сергеев высказал в ходе онлайн научного совета РАН "Науки о жизни" на тему "Вакцины к COVID-19: прогнозы и реальность".

Ранее стало известно, что Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от коронавируса. Над препаратами работали несколько российских институтов. Всего в ВОЗ зарегистрировали 124 вакцины-кандидата из разных стран.

Как отметил Сергеев, уже порядка полутора сотен организаций заявили о проведении работ по разработке вакцины против COVID-19. Более десятка из них подтвердили, что их препараты проходят стадию доклинических испытаний.

"С учетом такого широкого фронта работ и заинтересованности как со стороны государств, так и со стороны компаний, которые финансируют эти разработки, сейчас практически повсеместно складывается убежденность, что вакцина в ближайшее время будет создана. Это – только вопрос времени, вопрос месяцев", - сказал президент РАН.

Помимо этого, научно-технологические комплексы разных стран соревнуются в вопросе скорейшего создания препарата против нового вируса.

С точки зрения Сергеева, очень важно, что развиваются совершенно различные подходы к созданию вакцин.

"Мы наблюдаем бум фундаментальных исследований, связанных именно с вирусологией и иммунологией. Это очень важно", - отметил президент РАН.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Организация призвала государства присоединиться к активной борьбе с инфекцией.

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