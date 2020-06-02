NASA предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4) в субботу сблизится с Землей, об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.

Минимальное расстояние от астероида до Земли будет достигнуто в субботу в 06:00.

При этом ученые не прогнозируют столкновение астероида с планетой, поскольку он пройдет от нее в 13 раз дальше, чем орбита Луны.

Потенциально опасным его признают, потому что его траектория пересекает орбиту Земли.

Астероид был обнаружен в 2002 году. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток.

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