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В Сочи откроют первые 20 городских пляжей

© Sputnik / Artur Lebedev
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200606/1030274985/V-Sochi-otkroyut-pervye-20-gorodskikh-plyazhey.html

Всего в Сочи 190 городских пляжей, на которых прошли работы к летнему сезону. Основным органом, дающим разрешение на открытие пляжа, является Роспотребнадзор.

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Более 20 городских пляжей Сочи откроют для жителей 6 июня, доступ на остальные территории у моря, как прилегающие к санаториям, так и муниципальные, будет предоставлен в течение недели, сообщается на сайте администрация города.

Роспотребнадзор выписывает каждому арендатору или собственнику отдельное предписание с учетом карантинных мероприятий. Открыть пляж можно будет только при соблюдении этих требований.

"Необходимо будет зонировать пляжи для того, чтобы отделить посетителей и их семьи от других людей. Задача пользователя пляжной территории – создать условия для того, чтобы не нарушать социальную дистанцию", - цитируются в сообщении слова директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной.

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Отмечается, что пляжам также необходимо будет предоставить техническое заключение от государственной инспекции по маломерным судам и паспорт антитеррористической защищенности.

Каждый арендатор должен будет предоставить договор с частным охранным предприятием, ему необходимо иметь необходимое количество видеокамер, рамки металлодетекторов, камеры хранения. Выполнение этих условий будет контролироваться рабочими группами, в составе которых – сотрудники полиции, Росгвардии и администрации города.

Почти 600 гостей отдыхают в 20 здравницах, открытых в Сочи с 1 июня. Всего в июне должны возобновить работу 79 курортных учреждений, соответствующих требованиям Роспотребнадзора.

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