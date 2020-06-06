В Сочи откроют первые 20 городских пляжей

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Более 20 городских пляжей Сочи откроют для жителей 6 июня, доступ на остальные территории у моря, как прилегающие к санаториям, так и муниципальные, будет предоставлен в течение недели, сообщается на сайте администрация города.
Роспотребнадзор выписывает каждому арендатору или собственнику отдельное предписание с учетом карантинных мероприятий. Открыть пляж можно будет только при соблюдении этих требований.
"Необходимо будет зонировать пляжи для того, чтобы отделить посетителей и их семьи от других людей. Задача пользователя пляжной территории – создать условия для того, чтобы не нарушать социальную дистанцию", - цитируются в сообщении слова директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной.
Отмечается, что пляжам также необходимо будет предоставить техническое заключение от государственной инспекции по маломерным судам и паспорт антитеррористической защищенности.
Каждый арендатор должен будет предоставить договор с частным охранным предприятием, ему необходимо иметь необходимое количество видеокамер, рамки металлодетекторов, камеры хранения. Выполнение этих условий будет контролироваться рабочими группами, в составе которых – сотрудники полиции, Росгвардии и администрации города.
Почти 600 гостей отдыхают в 20 здравницах, открытых в Сочи с 1 июня. Всего в июне должны возобновить работу 79 курортных учреждений, соответствующих требованиям Роспотребнадзора.
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