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В России за сутки выявлено 8 984 новых случая коронавируса

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (703)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200607/1030278004/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-8-984-novykh-sluchaya-koronavirusa.html

За последние сутки в России выявлено 8 984 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах.

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. В России за сутки выявлено 8 984 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19. 

Из общего числа вновь выявленных случаев 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода, полностью выздоровело 5 343 человека. За весь период установлено 5 859 летальных исходов, выздоровел 226 731 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 467 673 случая коронавируса в 85 регионах. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний составляет 36 человек. Из них 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (703)


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