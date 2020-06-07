За последние сутки в России выявлено 8 984 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах.

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. В России за сутки выявлено 8 984 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных случаев 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода, полностью выздоровело 5 343 человека. За весь период установлено 5 859 летальных исходов, выздоровел 226 731 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 467 673 случая коронавируса в 85 регионах.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний составляет 36 человек. Из них 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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