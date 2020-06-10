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Третий пациент с коронавирусом умер в Сочи

© Sputnik / Артур Лебедев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (709)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200610/1030300975/Tretiy-patsient-s-koronavirusom-umer-v-Sochi.html

Коронавирус у пациента был выявлен 28 мая, со следующего дня он находился на искусственной вентиляции легких в инфекционной больнице №2.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Мужчина с диагнозом коронавирус скончался в больнице в Сочи, это третья смерть от COVID-19 в городе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Жителю Сочи было 67 лет, он умер в инфекционной больнице.

Отмечается, что у больного на фоне болезни развились двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения и синдром полиорганной недостаточности.

Уточняется, что у мужчины были болезни сердца.

Этот случай стал третьим летальным исходом, всего на Кубани скончались 47 человек с коронавирусом.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (709)


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