Третий пациент с коронавирусом умер в Сочи

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Мужчина с диагнозом коронавирус скончался в больнице в Сочи, это третья смерть от COVID-19 в городе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Жителю Сочи было 67 лет, он умер в инфекционной больнице.
Отмечается, что у больного на фоне болезни развились двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения и синдром полиорганной недостаточности.
Уточняется, что у мужчины были болезни сердца.
Этот случай стал третьим летальным исходом, всего на Кубани скончались 47 человек с коронавирусом.
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