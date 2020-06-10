Третий пациент с коронавирусом умер в Сочи

Коронавирус у пациента был выявлен 28 мая, со следующего дня он находился на искусственной вентиляции легких в инфекционной больнице №2.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Мужчина с диагнозом коронавирус скончался в больнице в Сочи, это третья смерть от COVID-19 в городе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Жителю Сочи было 67 лет, он умер в инфекционной больнице.

Отмечается, что у больного на фоне болезни развились двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения и синдром полиорганной недостаточности.

Уточняется, что у мужчины были болезни сердца.

Этот случай стал третьим летальным исходом, всего на Кубани скончались 47 человек с коронавирусом.

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