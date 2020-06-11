Названы самые безопасные страны для летнего отдыха

Безопасными для отдыха признаются те страны, в которых соблюдаются протоколы безопасности, одобренные Всемирной туристской организацией ООН.

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Всемирный совет по туризму и путешествиям назвал Турцию, Саудовскую Аравию и Португалию самыми безопасными странами для летнего отдыха в этому году.

Свой выбор специалисты объяснили тем, что в этих странах введены специальные протоколы безопасности, одобренные Всемирной туристской организацией ООН и отвечающие международным стандартам здравоохранения и гигиены.

Отмечается, что другие страны тоже постепенно будут входить в список рекомендованных для безопасного путешествия. Эксперты сообщают, что у туристов уже пользуются популярностью такие направления, как Мадрид, Барселона и Севилья.

Турция уже открыла курортный сезон, гостей там просят соблюдать социальную дистанцию, дезинфицируют лежаки и соблюдают другие меры предосторожности. С 15 июня границы открывает Италия, а с 1 июля — Греция.

На Кубани с 1 июня открылись санатории с медицинскими лицензии, соблюдающие требования Роспотребнадзора. С 15 июня ограничительные меры снимают в Крыму.

В Абхазии также действуют карантинные меры до 15 июня.

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