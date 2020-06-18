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Генпрокуратура России назвала наиболее коррупционные регионы страны

© Sputnik / Александр Кряжев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200618/1030351910/Genprokuratura-Rossii-nazvala-naibolee-korruptsionnye-regiony-strany.html

Уровень коррупционной преступности, по данным Генпрокуратуры России, в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, а в 2019 году он был 20,8.

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Генеральная прокуратура России составила список самых коррупционных регионов, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад главы ведомства Игоря Краснова.

Первыми в десятке самых коррупционнов регионов оказались Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Там коэффициент преступности на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31.

Наименьший коэффициент от 6,41 до 9,94 зафиксирован в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.

Отмечается, что наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов отметил, что за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, в 2019-м сумма превысила 20 миллиардов рублей.

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