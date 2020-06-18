Российские военные в Абхазии начали курс интенсивной подготовки

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Курс интенсивной одиночной подготовки для военнослужащих стартовал на военной российской базе ЮВО в Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.
Учения включают в себя изучение теоритических основ, практику боевых действий на учебном поле, освоение характеристик вооружения и военной техники.
Военнослужащие будут выполнять нормативные задания по огневой и строевой подготовке. Им придется преодолеть минно-взрывное ограждение. Также усовершенствовать свои навыки оказания первой медицинской помощи в полевых условиях.
В завершении курса интенсивной одиночной подготовки будут проведены контрольные занятия. В ходе которых военнослужащие ЮВО, сдавшие экзамены и зачеты, получат квалификацию - "специалист третьего класса".
На горном полигоне Цабал к учениям также приступили военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы.
Мотострелки должны будут поразить мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу противника. Они будут развивать приемы вождения на горной местности, в условиях ограниченной видимости.
В этом курсе боевой подготовки принимают участие около одной тысячи военнослужащих ЮВО и задействовано более 200 единиц военной техники.
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