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Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200618/1030353845/Roskomnadzor-snimaet-trebovaniya-po-ogranicheniyu-dostupa-k-messendzheru-Telegram.html

С апреля 2018 года Роскомнадзор начала блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования.

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой России снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, говорится в сообщении регулятора.

Павел Дуров
© Фото : Pavel Durov
Павел Дуров предупредил о мошенничестве в Facebook и Instagram

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм", - сообщает Роскомнадзор.

Отмечается, что Роскомнадзор готов взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

По данным Роскомнадзора, в настоящее время еженедельно в среднем удаляется 2,5 тысячи материалов, пропагандирующих суицидальное поведение, 1,3 тысячи материалов экстремистского и террористического характера, 800 материалов, пропагандирующих употребление наркотиков, о местах их приобретения, а также 300 материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

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