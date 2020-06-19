В России за сутки выявлено 7 972 новых случая коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 569 063 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 19 июн -Sputnik. За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных заболевших 32,7% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России зафиксирован 181 летальный исход, полностью выздоровело 10 443 человека. За весь период установлен 7 841 летальный исход, выздоровело 324 406 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них семь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 30 человек выздоровели, и один пациент умер.

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