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В России за сутки выявлено 7 972 новых случая коронавируса

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200619/1030357666/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-7-972-novykh-sluchaya-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 569 063 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 19 июн -Sputnik. За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных заболевших 32,7% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России зафиксирован 181 летальный исход, полностью выздоровело 10 443 человека. За весь период установлен 7 841 летальный исход, выздоровело 324 406 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них семь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 30 человек выздоровели, и один пациент умер.

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