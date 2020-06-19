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Сбербанк России ввел комиссию на все переводы через банкоматы

© Sputnik / Александр Гальперин
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200619/1030358498/Sberbank-Rossii-vvel-komissiyu-na-vse-perevody-cherez-bankomaty.html

С каждого перевода через банкоматы российского Сбербанка держателям карт придется заплатить один процент.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Все переводы через банкоматы Сбербанка России стали платными с начала лета, пишет РИА Новости.

На сайте банка уточняется, что максимум комиссия составляет тысячу рублей вне зависимости от региона.

В банке пояснили, что ввели новую систему со 2 июня.

Держатели могут бесплатно переводить до 50 тысяч рублей в месяц, а затем купить подписку для бесплатных переводов или же платить комиссию в один процент с каждой транзакции. Но этот лимит не распространяется на переводы через банкомат.

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