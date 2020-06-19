Сбербанк России ввел комиссию на все переводы через банкоматы

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Все переводы через банкоматы Сбербанка России стали платными с начала лета, пишет РИА Новости.
На сайте банка уточняется, что максимум комиссия составляет тысячу рублей вне зависимости от региона.
В банке пояснили, что ввели новую систему со 2 июня.
Держатели могут бесплатно переводить до 50 тысяч рублей в месяц, а затем купить подписку для бесплатных переводов или же платить комиссию в один процент с каждой транзакции. Но этот лимит не распространяется на переводы через банкомат.
Читайте также:
-
Выпуск и обслуживание карт в банках России может стать платным
-
В России отменили "банковский роуминг"