Выпуск и обслуживание карт в банках России может стать платным

В связи с пандемией коронавируса власти России ввели ряд мер по поддержке торговли, в том числе в части регулирования комиссий за прием банковских карт.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Некоторые услуги и сервисы могут стать платными для клиентов российских банков, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишут "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.

Отмечается, что, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.

Издание подчеркивает, что кредитные организации могут сократить или отменить программы лояльности, так как расходы на эти услуги и сервисы сейчас субсидируются за счет межбанковских комиссий.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков рассказал, что в сфере безналичных платежей большинство услуг для клиентов российских банков бесплатные, и это позволило увеличить долю безналичного оборота с 25 процентов в 2014 году до 65 процентов в 2020-м.

"Если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту около шести тысяч ежегодно, как в европейских странах, он предпочтет вовсе отказаться от безналичных платежей", — отметил Войлуков.

В Центробанке между тем сообщили изданию, что ограничение эквайринговых комиссий носит временный характер, а сама мера направлена на поддержку в том числе малого и среднего бизнеса.

Банк России ограничил эквайринговые комиссии при оплате медуслуг уровнем в один процент с 1 июня по 30 сентября. Такую же меру ЦБ применил для онлайн-покупок на срок с 15 апреля по 30 сентября. В ряде случаев банки временно отменили для клиентов эквайринговую комиссию и плату за обслуживание терминалов.

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