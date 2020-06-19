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ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

© Sputnik / Илья Наймушин
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (722)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200619/1030362927/VOZ-predupredila-o-vstuplenii-v-opasnuyu-fazu-pandemii-koronavirusa.html

В четверг 18 июня был установлен рекорд по суточному количеству выявленных зараженных коронавирусом в мире. 

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Мир находится в новой и очень опасной фазе распространения коронавируса, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Об этом говорят сведения, которые поступили в ВОЗ 18 июня о 150 тысячах новых случаев COVID-19.

"Мир находится в новой и очень опасной фазе", — подчеркнул Гебрейесус.

Он добавил, что половина новых случаев инфицирования пришлась на Северную и Южную Америку, которую в мае признали центром пандемии. Также значительное количество заражений зарегистрировано в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Гебрейесус отметил, что людям надоело оставаться дома, а правительства многих стран стремятся возобновлять экономическую деятельность, но вирус все еще смертельно опасен.

Всего, по данным ВОЗ, инфекцию выявили более чем у 8,35 миллиона человек, из них 450 тысяч скончались.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них семь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 30 человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (722)


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