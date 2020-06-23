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В России за сутки выявлено 7 425 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Максим Блинов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (726)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200623/1030382137/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-7-425-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 599 705 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных заболевших 32,7% не имели клинических проявлений болезни.

В России зафиксировано за сутки 153 летальных исхода, полностью выздоровело 12 013 человек. За весь период установлено 8 359 летальных исходов, выздоровело 356 429 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них за весь период пандемии семь граждан находятся в Гудаутском госпитале на лечении, 30 человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (726)


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