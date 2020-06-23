Число заболевших коронавирусом в Южной Осетии достигло 84

За последние сутки врачи диагностировали коронавирус еще у одного курсанта российского военного вуза.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в республике Южная Осетия достигло 84, сообщается на сайте Sputnik Южная Осетия.

По словам, замглавного санитарного врача Южной Осетии Анны Гаглоевой, накануне из больницы выписали еще пять человек, всего от коронавируса в республике уже излечились полсотни граждан. В настоящее время лечение проходят 34 человека, все они, кроме одного работника медучреждения, курсанты.

Под наблюдением медиков остаются 149 человек.

Правительство республики ранее решило продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.

Правительство республики ранее решило продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.

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