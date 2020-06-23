Россияне получат выплаты на каждого ребенка до 16 лет в июле

Российский лидер Владимир Путин выступает с обращением к нации во вторник 23 июня, подводя предварительные итоги борьбы с распространением коронавируса.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что россияне в июле получат еще по десять тысяч на каждого ребенка до 16 лет.

Отмечается, что выплаты коснуться 28 миллионов детей.

Те, кто получил июньскую выплату на детей, июльскую в десять тысяч рублей получат автоматически, подавать повторные заявления на выплаты им не нужно, добавил Владимир Путин.

Ранее родители, воспитывающие детей от 0 до 16 лет, получили свыше 270,2 миллиарда рублей.

Еще 207,5 миллиарда направили семьям с детьми от 3 до 16 лет. Выплаты можно получить с 1 июня до 1 октября. Кроме того, по пять тысяч рублей в течение апреля-июня перечислили родителям детей в возрасте до 3 лет, в сумме 62,7 миллиарда рублей.

Заявление на выплату можно подать через портал госуслуг, через сайт ПФР или с помощью личного обращения в местное отделение Пенсионного фонда. Срок рассмотрения заявления - пять дней. На выплату денег отводится не более трех дней.

Право на единовременную выплату имеют граждане России, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, на детей, имеющих российское гражданство.

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