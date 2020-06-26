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В России готовятся к возобновлению перевозок в Абхазию по "единому" билету

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (729)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200626/1030417645/Stalo-izvestno-kogda-vozobnovyatsya-perevozki-v-Abkhaziyu-po-edinomu-biletu.html

Поездки в Абхазию из России по "единому" билету будут осуществляться четвертый курортный сезон подряд.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Автономная некоммерческая организация "Единая транспортная дирекция" готовится возобновить перевозки по "единому" билету из России в Абхазию и обратно после отмены ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, и открытия российско-абхазской границы.

Отмечается, что перевозки будут осуществляться с пересадкой на автобус на железнодорожном вокзале Адлер и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Стоимость проезда не изменилась с 2019 года:

  • Сочи-Гагра: 380 рублей,
  • Сочи-Пицунда: 420 рублей,
  • Сочи-Гудаута: 460 рублей,
  • Сочи-Новый Афон: 520 рублей,
  • Сочи-Сухум: 560 рублей.

Билеты с железнодорожной составляющей можно будет приобрести в кассах любого вокзала, а также на сайте "РЖД". Билет с использованием авиационного транспорта можно будет оформить через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты (ТКП).

Для пассажиров маршрута по "единому" билету будет работать круглосуточная бесплатная "горячая линия", координаторы непосредственно в местах посадки и пересадки в транспортные средства, помощь с размещением багажа.

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