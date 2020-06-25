Россия смягчила ограничения на въезд для иностранных специалистов

С 30 марта Россия закрыла границы для иностранцев, исключения оставили только для некоторых категорий, например, дипломатических работников.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Россия смягчила ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщается на сайте российского правительства.

"Высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу в России, смогут въехать в страну. Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка. Такой перечень в ФСБ и МВД России должны направить федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста", - говорится в сообщении.

Помимо паспорта иностранный специалист должен иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг.

Как сообщили РИА Новости в Ассоциации европейского бизнеса, более 190 бизнесменов и их семьи получили разрешение в ближайшее время вернуться на работу в Россию.

Ранее правительство разрешило въезд в страну иностранцам, которые собираются проходить лечение в российских медицинских организациях. Ограничения были сняты также для тех, кому необходимо позаботиться о заболевших близких родственниках.