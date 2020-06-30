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ФСБ России предотвратила теракт во Владикавказе

© Foto / Пресс-служба ФСБ РФ
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200630/1030437239/FSB-Rossii-predotvratila-terakt-vo-Vladikavkaze.html

За последние десять лет в России предотвратили 160 терактов, докладывал ранее директор ФСБ Александр Бортников.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. ФСБ России предотвратила теракт во Владикавказе, задержан сторонник запрещенного "Исламского государства", сообщает пресс-служба ФСБ.

Преступник готовил подрыв самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий.

После теракта задержанный планировал уехать на Ближний Восток "для участия в деятельности международной террористической организации ИГИЛ".

В тайнике у исламиста нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Также у него обнаружена переписка с боевиками "Исламского государства", находящимися за границей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации", скоро к нему планируется добавить статью о покушении на теракт.

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