СУХУМ, 30 июн - Sputnik. ФСБ России предотвратила теракт во Владикавказе, задержан сторонник запрещенного "Исламского государства", сообщает пресс-служба ФСБ.
Преступник готовил подрыв самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий.
После теракта задержанный планировал уехать на Ближний Восток "для участия в деятельности международной террористической организации ИГИЛ".
В тайнике у исламиста нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Также у него обнаружена переписка с боевиками "Исламского государства", находящимися за границей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации", скоро к нему планируется добавить статью о покушении на теракт.
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