В России за сутки выявлено 6 556 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 654 405 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных случаев коронавируса 31,9% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России зафиксировано 216 летальных исходов, полностью выздоровел 10 281 человек. За весь период установлено 9 536 летальных исходов, выздоровел 422 931 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан находятся в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент умер.

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