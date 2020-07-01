Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией общероссийское голосование по поправкам, изначально назначенное на 22 апреля, было перенесено на 1 июля.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин отдал голос в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Российский лидер проголосовал на избирательном участке №2151 в Российской академии наук, где он по традиции голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня.

В Абхазии голосование по поправкам в Конституцию России началось в 08:00 в посольстве РФ в Сухуме.

Граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, или находящиеся временно в республике, смогут проголосовать в здании посольства до 20:00.

Во вторник 30 июня досрочно проголосовали по вопросу одобрения изменений в Конституцию России президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба и премьер Александр Анкваб.

Досрочно свой выбор сделали военнослужащие российской военной базы в Абхазии и сотрудники МВД республики.

С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны выступил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Читайте также: