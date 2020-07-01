Конкурс имени Стенина открыл онлайн-голосование

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Онлайн-голосование конкурса имени Андрея Стенина-2020 стартовала на русской и английской версиях сайта конкурса.

Пользователи могут определить лучшую работу из числа вошедших в шорт-лист.

Для участия в онлайн-голосовании необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисе Weibo. Голосование открыто до 23:59 31 июля.

По мнению куратора конкурса им. Андрея Стенина, руководителя службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксаны Олейник, онлайн-голосование дает интернет-аудитории возможность подискутировать с экспертным мнением международного жюри, выбрав своего фаворита.

"Сегодня, когда снимок может сделать каждый, просто нажав на кнопку камеры на мобильном устройстве, о фотографии судят и говорят многие, и часто – вполне со знанием дела и проявлением хорошего вкуса. Наш конкурс выбирает все самое лучшее, что есть в мире современной молодой фотожурналистики, и нам невероятно интересно, как выбор конкурса оценивает зритель, для которого и создаются фотографии. Выбор профессионального жюри сформировал шорт-лист, призовые места, которые жюри также определило, мы назовем в сентябре. А вот какая работа станет самой яркой и знаковой для интернет-аудитории – покажет онлайн-голосование. Приглашаем всех любителей фотографии принять в нем участие и с нетерпением ждем его результатов!", - отметила Олейник.

Победители будут объявлены в сентябре на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com, тогда же в Москве откроется выставка его лауреатов.

В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

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