Человек с фотоаппаратом: памяти Андрея Стенина

Российские журналисты, самые близкие друзья Стенина, удалось найти обгоревший автомобиль фотографа лишь две недели спустя.
Андрей Стенин объездил огромное количество горячих точек по всему миру - Сирия, сектор Газа, Ливия – это лишь малый список.
Свою карьеру журналист начинал в качестве репортера, работал в Газете.Ru. Многим запомнился его цикл судебных репортажей с процесса по делу "битцевского маньяка" Александра Пичушкина. Однако он внезапно бросил репортерство и увлекся фотографией, просидев почти год без работы, но не отступив от того, что казалось ему важным. Спустя год его сначала пригласили в одно серьезное ежедневное издание, а затем и в РИА Новости.
В 2014 году был организован Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, который ставит своей задачей открыть широкой публике новые имена, поддержать молодых талантливых фотографов и одновременно способствовать сохранению высоких стандартов фотожурналистики. По традиции ежегодный прием работ на конкурс открывается 22 декабря, в день рождения погибшего российского фотокорреспондента. Конкурс имени Стенина стал экспериментальной площадкой для многих молодых и ищущих фотомастеров, которые использовали эту возможность, чтобы привлечь внимание к событиям и сюжетам, зачастую остающимся за переделами общественного интереса.
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