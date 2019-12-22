Человек с фотоаппаратом: памяти Андрея Стенина

В августе 2014 года Renault Logan, в котором фотограф МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин ехал в сторону города Снежное Донецкой области, попал под обстрел Вооруженных сил Украины. 22 декабря 2019 года Стенину исполнилось бы 39 лет.

Российские журналисты, самые близкие друзья Стенина, удалось найти обгоревший автомобиль фотографа лишь две недели спустя.

Андрей Стенин объездил огромное количество горячих точек по всему миру - Сирия, сектор Газа, Ливия – это лишь малый список.

Свою карьеру журналист начинал в качестве репортера, работал в Газете.Ru. Многим запомнился его цикл судебных репортажей с процесса по делу "битцевского маньяка" Александра Пичушкина. Однако он внезапно бросил репортерство и увлекся фотографией, просидев почти год без работы, но не отступив от того, что казалось ему важным. Спустя год его сначала пригласили в одно серьезное ежедневное издание, а затем и в РИА Новости.

В 2014 году был организован Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, который ставит своей задачей открыть широкой публике новые имена, поддержать молодых талантливых фотографов и одновременно способствовать сохранению высоких стандартов фотожурналистики. По традиции ежегодный прием работ на конкурс открывается 22 декабря, в день рождения погибшего российского фотокорреспондента. Конкурс имени Стенина стал экспериментальной площадкой для многих молодых и ищущих фотомастеров, которые использовали эту возможность, чтобы привлечь внимание к событиям и сюжетам, зачастую остающимся за переделами общественного интереса.

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