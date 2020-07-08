Матвиенко: Россия готова к работе по открытию границ с другими странами

Россия закрыла границу с Абхазией для иностранных граждан в конце марта, закрытие абхазской границы продлено до 15 июля.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Россия готова к взаимной работе по открытию границ с другими странами, пускающими россиян, но важно ориентироваться на санитарно-эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Граница имеет две стороны. Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу... Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан", - заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что открытие границы - не политический вопрос, а вопрос санитарно-эпидемиологических требований из-за коронавируса.

Второго июля президент Абхазии Аслан Бжания заявлял, что вопрос открытия границы с Россией в первую очередь зависит от эпидемиологической обстановки в России, и решая его, необходимо действовать синхронно. Глава государства также отметил, что написал премьеру России Михаилу Мишустину письмо по вопросу открытия границы.

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