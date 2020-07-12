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Испытание первой в мире вакцины от COVID-19 завершилось в России

© Sputnik / Николай Хижняк
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (744)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200712/1030516951/Ispytanie-pervoy-v-mire-vaktsiny-ot-COVID-19-zavershilos-v-Rossii.html

Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. 

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось, пишет РИА Новости.

"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Первая группа добровольцев будет выписана уже в среду, вторая - 20 июля.

© Sputnik / Илья Наймушин
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Испытания были призваны показать безопасность использования вакцины для человека. 

Одна группа добровольцев получила одну дозу вакцины, вторая - две. В первые дни после вакцинации у добровольцев поднялась температура, других негативных реакций зафиксировано не было. Отмечается, что добровольцы находились длительный период в изоляции, еще до начала испытаний вакцины, чтобы исключить заражение COVID-19.

Как рассказал Тарасов, длительная изоляция негативно сказалась на психологическом состоянии добровольцев, в ходе исследования возникали конфликтные ситуации, выросло эмоциональное напряжение, поэтому к работе подключились и психологи, чтобы снизить напряженность, возникшую в непростых условиях.

Состояние здоровье добровольцев после выписки будет отслеживаться медиками.

Дальнейший план разработки вакцины уже определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации с вирусом и возможностью масштабирования производства, объяснил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (744)


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