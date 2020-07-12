Испытание первой в мире вакцины от COVID-19 завершилось в России

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось, пишет РИА Новости.
"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.
Первая группа добровольцев будет выписана уже в среду, вторая - 20 июля.
Испытания были призваны показать безопасность использования вакцины для человека.
Одна группа добровольцев получила одну дозу вакцины, вторая - две. В первые дни после вакцинации у добровольцев поднялась температура, других негативных реакций зафиксировано не было. Отмечается, что добровольцы находились длительный период в изоляции, еще до начала испытаний вакцины, чтобы исключить заражение COVID-19.
Как рассказал Тарасов, длительная изоляция негативно сказалась на психологическом состоянии добровольцев, в ходе исследования возникали конфликтные ситуации, выросло эмоциональное напряжение, поэтому к работе подключились и психологи, чтобы снизить напряженность, возникшую в непростых условиях.
Состояние здоровье добровольцев после выписки будет отслеживаться медиками.
Дальнейший план разработки вакцины уже определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации с вирусом и возможностью масштабирования производства, объяснил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
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