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В России за сутки выявлено 6 615 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (744)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200712/1030518105/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-6-615-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 727 162 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 6 615 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных случаев 22,5% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 130 летальных исходов, полностью выздоровели 3 615 человек. За весь период установлено 11 335 летальных исходов, выздоровел 501 061 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человека выздоровели, один пациент умер.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (744)


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