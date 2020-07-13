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Россия отменит обязательный карантин для прибывающих в страну

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (747)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200713/1030529410/Rossiya-otmenit-obyazatelnyy-karantin-dlya-pribyvayuschikh-v-stranu.html

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта. На данный момент исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые и санитарные.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Россия с 15 июля отменит обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в страну, соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

От иностранных граждан, въезжающих в Россию, будет требоваться документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, выданный не ранее чем за три дня до прибытия в страну.

Если у прибывающих в страну нет такого теста, для его прохождения дается три дня.

Ранее Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с 13 странами: Германия, Италия, Великобритания, Польша, Дания, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Китай, Шри-Ланка, Вьетнам и Монголия.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что главным условием для возобновления полетов в зарубежные страны должен стать уровень заболеваемости в этих странах около 40 на 100 тысяч населения. 

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (747)


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