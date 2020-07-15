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Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200715/1030538144/Rossiya-i-Turtsiya-dogovorilis-o-vozobnovlenii-aviasobscheniya.html

В турецких СМИ появилась информация со ссылкой на главу минтранса Турции Адиля Караисмаилоглу о возобновлении полетов с 15 июля.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения, однако точная дата первых рейсов пока неизвестна, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

© Sputnik / Константин Михальчевский
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"Сегодня наш министр сообщил, что с Россией достигнута договоренность об открытии воздушного пространства для гражданских полетов. Однако никаких точных дат пока нет, и когда самолеты полетят, неизвестно", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что авиаперевозчики самостоятельно согласуют даты и договорятся о начале рейсов.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

В России с 15 июля также отменен обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в страну.

Ранее Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с 13 странами: Германия, Италия, Великобритания, Польша, Дания, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Китай, Шри-Ланка, Вьетнам и Монголия.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что главным условием для возобновления полетов в зарубежные страны должен стать уровень заболеваемости в этих странах около 40 на 100 тысяч населения. 

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