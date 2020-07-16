21:01 16 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.23
  • EUR81.23
Поиск

Шествие "Бессмертного полка" перенесено

© Sputnik / Виталий Белоусов
Новости
Получить короткую ссылку
61 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200716/1030546944/Shestvie-Bessmertnogo-polka-pereneseno-.html

Изначально мероприятие должно было состояться в День Победы, 9 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Шествие "Бессмертного полка", которое было назначено на 26 июля, перенесли организаторы по итогам онлайн-заседания.

"Заявки на проведение <...> имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране", — уточняется в релизе.

Новая дата проведения шествия "Бессмертного полка" пока не известна.

Изначально мероприятие должно было состояться в День Победы, 9 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Позже Владимир Путин предложил провести его 26 июля — в День Военно-морского флота.

По словам председателя центрального штаба "Бессмертного полка России" народного артиста СССР Василия Ланового, шествие может состояться 2 или 3 сентября или уже в следующем году.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Медитация и дикая любовь: лучшие фото Sony Alpha Awards
Рукопожатие в космосе: миссия "Союз-Аполлон"
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться