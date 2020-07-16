Шествие "Бессмертного полка" перенесено

Изначально мероприятие должно было состояться в День Победы, 9 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Шествие "Бессмертного полка", которое было назначено на 26 июля, перенесли организаторы по итогам онлайн-заседания.

"Заявки на проведение <...> имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране", — уточняется в релизе.

Новая дата проведения шествия "Бессмертного полка" пока не известна.

Изначально мероприятие должно было состояться в День Победы, 9 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Позже Владимир Путин предложил провести его 26 июля — в День Военно-морского флота.

По словам председателя центрального штаба "Бессмертного полка России" народного артиста СССР Василия Ланового, шествие может состояться 2 или 3 сентября или уже в следующем году.

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