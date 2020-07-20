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В России за сутки выявлено 5 940 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (756)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200720/1030570396/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-5-940-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 777 486 случаев коронавирусной инффекции в 85 регионах.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 5 940 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите от COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных заболевших 26,2% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 85 летальных исходов, полностью выздоровело 3 258 человек. За весь период установлено 12 427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (756)


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