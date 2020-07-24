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Минздрав России: все ограничения по COVID-19 могут снять в феврале

© Sputnik / Максим Блинов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (761)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200724/1030610597/Minzdrav-Rossii-vse-ogranicheniya-po-COVID-19-mogut-snyat-v-fevrale.html

По данным ВОЗ, в мире насчитывается свыше 15 миллионов больных COVID-19, около 619 тысяч погибли.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Все ограничения, введенные в России из-за новой коронавирусной инфекции, по прогнозам Минздрава РФ, могут снять в феврале следующего года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

В России за сутки зафиксировано 5811 случаев коронавируса, скончались 154 человека, выписались 8444. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 800 849 заражений, 588 774 человек уже поправились, 13 046 умерли.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 45 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (761)


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