Еще пять случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Абхазии

За прошедшие сутки в Республике Абхазия тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 236 человек.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у пяти человек из 236 протестированных, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

Отмечается, что заболевшие из числа пациентов и сотрудников столичных медучреждений. Они контактировали с инфицированными гражданами, диагноз которым был подтвержден 22 июля.

Все пять пациентов - бессимптомные носители инфекции, заболевание у них протекает в легкой форме.

Продолжается обследование всех контактных лиц.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 45 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

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