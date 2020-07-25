Завершена расширенная проверка боеготовности войск Южного военного округа

Внезапная проверка боеготовности прошла в российских войсках с 17 по 21 июля, в соответствии с решением президента России Владимира Путина.

СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Войска Южного военного округа вернулись в пункты дислокации после дополнительных задач по проверке боеготовности. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

После проверки боеготовности войска ЮВО практически в полном составе вышли на полигоны, чтобы уточнить готовность округа к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020".

Отмечается, что в пункты постоянной дислокации вернулись более 170 механизированных колонн соединений и воинских частей, в том числе более 30 батальонных тактических групп и усиленных рот мотострелковых и танковых частей, принимавших участие в учениях с самого начала внезапной проверки.

При этом в полевых условиях продолжают выполнять задачи боевой подготовки артиллеристы и ракетчики ЮВО в составе подразделений ракетных войск и артиллерии. Также на учебных полях проводят плановые занятия разведподразделения из состава общевойсковых объединений и соединений специального назначения ЮВО.

17 июля 2020 года в соответствии с решением президента России Владимира Путина начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

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