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Завершена расширенная проверка боеготовности войск Южного военного округа

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200725/1030617277/Zavershena-rasshirennaya-proverka-boegotovnosti-voysk-Yuzhnogo-voennogo-okruga.html

Внезапная проверка боеготовности прошла в российских войсках с 17 по 21 июля, в соответствии с решением президента России Владимира Путина.

СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Войска Южного военного округа вернулись в пункты дислокации после дополнительных задач по проверке боеготовности. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

После проверки боеготовности войска ЮВО практически в полном составе вышли на полигоны, чтобы уточнить готовность округа к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020".

Отмечается, что в пункты постоянной дислокации вернулись более 170 механизированных колонн соединений и воинских частей, в том числе более 30 батальонных тактических групп и усиленных рот мотострелковых и танковых частей, принимавших участие в учениях с самого начала внезапной проверки.

В России началась внезапная проверка войск
Пресс-служба Минобороны РФ
Проверка боеготовности с южным акцентом: задачи группировки войск России

При этом в полевых условиях продолжают выполнять задачи боевой подготовки артиллеристы и ракетчики ЮВО в составе подразделений ракетных войск и артиллерии. Также на учебных полях проводят плановые занятия разведподразделения из состава общевойсковых объединений и соединений специального назначения ЮВО.

17 июля 2020 года в соответствии с решением президента России Владимира Путина начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

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