В России за сутки выявлено 5 395 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 823 515 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 5 395 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из вновь выявленных заболевших 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов, полностью выздоровели 8 888 человек. За весь период установлено 13 504 летальных исхода, выздоровели 612 217 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Абхазии с начала пандемии составляет 57 человек.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся восемь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, семь человек находятся дома на самоизоляции.

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