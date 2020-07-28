17:52 28 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.92
  • EUR84.26
Поиск

В России за сутки выявлено 5 395 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (764)
121 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200728/1030635004/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-5-395-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 823 515 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 5 395 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из вновь выявленных заболевших 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов, полностью выздоровели 8 888 человек. За весь период установлено 13 504 летальных исхода, выздоровели 612 217 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Абхазии с начала пандемии составляет 57 человек.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся восемь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, семь человек находятся дома на самоизоляции.

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (764)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Глубокие и безбрежные: самые необычные бассейны мира
"Ханна" бушует в Техасе: ураган унес четыре жизни
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться