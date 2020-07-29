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В России за сутки выявлено 5 475 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (767)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200729/1030641696/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-5-475-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 828 990 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите от COVID-19.

Из вновь выявленных случаев 26,8% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 169 летальных исходов, полностью выздоровели 8 116 человек. За весь период установлено 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов умерли.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (767)


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