В России за сутки выявлено 5 475 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 828 990 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите от COVID-19.

Из вновь выявленных случаев 26,8% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 169 летальных исходов, полностью выздоровели 8 116 человек. За весь период установлено 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов умерли.

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