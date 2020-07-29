В России за сутки выявлено 5 475 новых случаев коронавируса

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите от COVID-19.
Из вновь выявленных случаев 26,8% не имели клинических проявлений болезни.
Зафиксировано 169 летальных исходов, полностью выздоровели 8 116 человек. За весь период установлено 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов умерли.
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