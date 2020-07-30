На море: российские туристы рассказали, какой выбрали бы отдых

Онлайн-сервис Туту.ру провел опрос среди российских путешественников и спросил их, куда бы они отправились отдохнуть.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Тридцать девять процентов опрошенных сервисом Туту.ру туристов мечтают оказаться на море.

Всего на вопросы специалистов ответили 3800 пользователей.

Оказаться подальше от людей пожелали 22 процента респондентов, потому они отправились бы в деревню или на дачу.

Третий по популярности вариант ответа — активный отдых: 12 процентов опрощенных мечтают заниматься в отпуске сплавами по реке, трекингом, отправиться в конные и велопоходы.

Девять процентов высказались в пользу городского туризма и посещений достопримечательностей.

Еще пять — признались, что выбирают отдых на диване. Три процента предпочли SPA и велнес-туризм.

Каждый десятый сказал, что пока не планирует никакой отдых, так как надо работать.

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