На море: российские туристы рассказали, какой выбрали бы отдых

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Тридцать девять процентов опрошенных сервисом Туту.ру туристов мечтают оказаться на море.
Всего на вопросы специалистов ответили 3800 пользователей.
Оказаться подальше от людей пожелали 22 процента респондентов, потому они отправились бы в деревню или на дачу.
Третий по популярности вариант ответа — активный отдых: 12 процентов опрощенных мечтают заниматься в отпуске сплавами по реке, трекингом, отправиться в конные и велопоходы.
Девять процентов высказались в пользу городского туризма и посещений достопримечательностей.
Еще пять — признались, что выбирают отдых на диване. Три процента предпочли SPA и велнес-туризм.
Каждый десятый сказал, что пока не планирует никакой отдых, так как надо работать.
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